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    مصر: مصرع 20 شخصا في حادث مرور

    ٠٥‎.٠٤.٢٠١٨ [١٦:١٠]

    باكو، 5 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    اصطدمت حافلة ركاب صغير بعربة نقل ثقيل على طريق سوهاج-أسيوط الصحراوي في جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن 20 شخصا لقوا مصرعهم في حادث تصادم.

    وقال محافظ المنطقة إن شخصين آخرين أصيبا في الحادث وجرى نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج.

    AZERTAG.AZ : مصر: مصرع 20 شخصا في حادث مرور
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