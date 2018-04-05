تبيليسي، 5 أبريل / نيسان، (أذرتاج) وقع حادث في منجم ميندلي بمدينة تكيبولي الجورجية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية الجورجية أنه وفقا للمعلومات الأولية، لقي ستة عمال حتفهم وأصيب أربعة آخرون بجروح مختلفة إثر انهيار سقف منجم للفحم في غرب البلاد.

AZERTAG.AZ : جورجيا: مقتل ستة عمال إثر انهيار سقف منجم فحم

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