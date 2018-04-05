باكو، 5 أبريل، أذرتاج

نظمت مراسم الافتتاح للمؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز المعنون بـ "تعزيز السلام والأمن الدوليين من اجل التنمية المستدامة" في الخامس من أبريل اليوم بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

أفاد مراسل أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يشارك في مراسم الافتتاح.

والتقطت صور جماعية في البداية.

واكد وزير الخارجية الفنزويلي جورجي أرريازا مونزيررات رئيس حركة عدم الانحياز على دعم رئيس بلاده نيكولاس مادورو فعاليات حركة عدم الانحياز ناقلا تحياته الى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ومشاركي المؤتمر.

ثم قام المشاركون بالوقوف لدقيقة حداد لإحياء ذكرى الرؤساء والزعماء المتوفون بعد القمة الأخيرة لحركة عدم الانحياز المنعقدة في فنزويلا.

ألقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف كلمة في مراسم الافتتاح.

ثم جرى انتخاب رئيس للمؤتمر الوزاري.

وانتخب وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف رئيسا للمؤتمر بعد التصويت.

والقى ائلمار محمدياروف كلمة في المؤتمر.

هذا وتنضم حاليا إلى حركة عدم الانحياز 120 دولة بجانب 17 دولة و10 منظمة دولية مشاركة فيها بصفة مراقب.

وعدد المشاركين في مؤتمر باكو يزيد عن 800 مشارك بالإضافة الى اعتماد أكثر من 150 ممثل عن وسائل الإعلام المحلية والخارجية لتسليط الضوء على فعاليات المؤتمر.

وقرر أذربيجان بعضوية كاملة الحقوق لدى حركة عدم الانحياز عام 2011م بعد ان كانت تحظى بصفة مراقب وستستضيف أذربيجان عام 2019م اجتماع القمة الـ 18 للحركة وترأس المنظمة خلال فترة 2019-2022م.