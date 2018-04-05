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    وفد أذربيجاني يشارك في الاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في تونس

    ٠٥‎.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٥‎٧]

    باكو، 5 ابريل (أذرتاج).

    شارك وفد اذربيجاني رأسه نائب وزير الاقتصاد صاحب محمدوف في اعمال الاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في تونس.

    تحدث صاحب محمدوف في كلمة القاها في الاجتماع الذي انعقد في الفترة ما بين 1-5 ابريل تحت شعار " الشراكة من أجل التنمية المستدامة "عن البيئة المناسبة لتطوير التجارة والاستثمار في أذربيجان والإصلاحات في هذا المجال وسبل تطوير التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.

    حضر الاجتماع وزراء وممثلي الوفود الرسمية في الدول الأعضاء بالبنك وسفراء الدول الإسلامية لدى تونس ومسؤولين وخبراء ومختصين في مجال المال والأعمال .

    AZERTAG.AZ :وفد أذربيجاني يشارك في الاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في تونس
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