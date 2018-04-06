    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض السياحة والرحلات

    ٠٦.٠٤.٢٠١٨ [١٠:٥‎٠]

    باكو، 6 نيسان/ أبريل، (أذرتاج)

    تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في السادس من شهر نيسان / أبريل الجاري بمركز إكسبو باكو معرض "السياحة والرحلات" الدولي الأذربيجاني الـ17 "AITF-2018" ومعرض القوقاز الدولي العاشر لمعدات ومستلزمات الفنادق والمطاعم والمحلات الكبيرة "HOREX Caucasus-2018".

    وقدم وزير الثقافة والسياحة أبولفاس قراييف معلومات لرئيس الدولة إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض السياحة والرحلات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٤.٢٠١٨ [١١:٥‎٠]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة
    ٠٥‎.٠٤.٢٠١٨ [١١:٤٤]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير خارجية كوريا
    ٠٥‎.٠٤.٢٠١٨ [١١:٣٥‎]
    الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير الخارجية الفنزويلي والوفد المرافق له (تحديث)
    ٠٥‎.٠٤.٢٠١٨ [١١:٢٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الخارجية لنيبال