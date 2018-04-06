باكو، 6 نيسان/ أبريل، (أذرتاج) تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا في السادس من شهر نيسان / أبريل الجاري بمركز إكسبو باكو معرض "السياحة والرحلات" الدولي الأذربيجاني الـ17 "AITF-2018" ومعرض القوقاز الدولي العاشر لمعدات ومستلزمات الفنادق والمطاعم والمحلات الكبيرة "HOREX Caucasus-2018". وقدم وزير الثقافة والسياحة أبولفاس قراييف معلومات لرئيس الدولة إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد معرض السياحة والرحلات

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده