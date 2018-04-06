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    مباراة بين منتخبي أذربيجان لكرة القدم تحت 16-17 عاما

    ٠٦.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢١]

    باكو، 6 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أقيمت مباراة بين المنتخبين الأذربيجانيين لكرة القدم تحت 16-17 عاما في إطار المعسكر التدريبي.

    أفادت وكالة أذرتاج أن المباراة التي أقيمت في ملعب المعسكر التدريبي الحامل اسم عصمت قايبوف انتهت بفوز المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 16 عاما بحساب 2:1.

    سجل فروخ فردعلييف وكمال كزيموف من أعضاء منتخب كرة القدم تحت 16 عاما هدفان.

    AZERTAG.AZ :مباراة بين منتخبي أذربيجان لكرة القدم تحت 16-17 عاما
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