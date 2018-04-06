مباراة بين منتخبي أذربيجان لكرة القدم تحت 16-17 عاما
AzerTAg.az
٠٦.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢١]
باكو، 6 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
أقيمت مباراة بين المنتخبين الأذربيجانيين لكرة القدم تحت 16-17 عاما في إطار المعسكر التدريبي.
أفادت وكالة أذرتاج أن المباراة التي أقيمت في ملعب المعسكر التدريبي الحامل اسم عصمت قايبوف انتهت بفوز المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 16 عاما بحساب 2:1.
سجل فروخ فردعلييف وكمال كزيموف من أعضاء منتخب كرة القدم تحت 16 عاما هدفان.
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