باكو، 6 أبريل / نيسان، (أذرتاج) أقيمت مباراة بين المنتخبين الأذربيجانيين لكرة القدم تحت 16-17 عاما في إطار المعسكر التدريبي. أفادت وكالة أذرتاج أن المباراة التي أقيمت في ملعب المعسكر التدريبي الحامل اسم عصمت قايبوف انتهت بفوز المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 16 عاما بحساب 2:1. سجل فروخ فردعلييف وكمال كزيموف من أعضاء منتخب كرة القدم تحت 16 عاما هدفان.

AZERTAG.AZ : مباراة بين منتخبي أذربيجان لكرة القدم تحت 16-17 عاما

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