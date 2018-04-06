جدول مباريات الجولة الثانية والعشرين لدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

تنطلق الجولة الثانية والعشرين لدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في السابع من أبريل السبت القادم وتقام الجولة خلال يومين اثنين.

أفاد مراسل أذرتاج أن الجولة تستهل في كنجة بحلول كشله ضيفا على كبز المحلي على ملعب كنجة المركزي بإدارة الحكم اصغروف وتستمر بمباراة يضيف فيها قراباغ صبائل بقيادة الحكم دينيف في إستاد اذرسون ارينا بالعاصمة.

وفي اليوم التالي الثامن من أبريل الأحد يحل غابالا ضيفا على زيرة بقيادة الحكم على ملعب زيرة الأولمبي فيما يتنافس نفطجي مع ضيفه سومغايت بقيادة الحكم أقايف في إستاد باكسيل ارينا.

هذا ويتصدر الترتيب قراباغ الاغدامي برصيد 50 نقطة ويليه غابالا ثانيا برصيد 40 نقطة وسومغايت ثالثا برصيد 35 نقطة المتابع من جانب زيرة رابعا بفارق نقطة ونفطجي خامسا برصيد 30 نقطة وصبائل سادسا برصيد 18 نقطة وكشله سابعا برصيد 17 نقطة وكبز ثامنا أخيرا برصيد 11 نقطة.