المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز يواصل اعماله في يومه الثاني

باكو، 6 ابريل (أذرتاج).

يواصل المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز في موضوع "تعزيز الامن والسلام الدوليين من اجل التنمية المستدامة".

أفادت وكالة انباء أذربيجان الرسمية اذرتاج ان السكرتير العام في وزارة الخارجية السويسرية للتعاون الدولي جويل موسى نهليكو تحدث في كلمته عن المساعي الموجهة من قبل حركة عدم الانحياز للحفاظ على الامن والسلام الدوليين وتعزيزهما وتوفير حقوق الانسان، والفعاليات التي تنفذها الحركة. وأشار الى أهمية هذه المساعي من حيث تحديد الشعوب المختلفة مصيرها وتحقيق حقوقها وحرياتها.

كما قال نائب وزير الخارجية الكازاخستاني يرزان عاشيقبايف في كلمة القاها في المؤتمر ان بلاده تنفذ اعمالا في مجال الحفاظ على الامن مشيرا الى انها تؤيد عن كثب جميع الوثائق الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة في مجال الامن. وذكر نائب الوزير ان كازاخستان مستعدة دائما لدعم الخطوات المتخذة في مجال إحلال السلام في العالم باسره.

وقال نائب وزير الخارجية الاندونيسي عبد الرحمن محمد فاخر ان الارتقاء بمستوى التعليم ضروري لأجل السلام والامن في العالم برمته.

أعرب عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي وكيل وزارة الخارجية السعودي في كلمته عن شكره لأذربيجان على حسن تنظيم هذا المؤتمر الدولي ومساعيها في تعزيز السلام والامن. وأشاد بأهمية حركة عدم الانحياز في تطوير التعاون بين البلدان والدراسة المشتركة لسبل تسوية القضايا في حين يشهد العالم الازمات.

كذلك ناشد وزير الخارجية الأوغندي هنري اوريم اوكيللو في كلمته كل الدول للتعاون المثمر في اطار منظمة الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الدولية الأخرى لمعالجة النزاعات وحل ازمة المهاجرين. وأشار الى أهمية تصدي كل الدول للتدخلات الخارجية والنزاعات وتوثيق تعاونها ضمن حركة عدم الانحياز.

كما تحدث وزير الخارجية البوتاني سونام تسهونغ ونائب وزير الخارجية المالديفي احمد سورير ومساعد وزير الخارجية البحريني عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري ونائب وزير الخارجية السوداني محمد إدريس محمد في كلماتهم في المؤتمر عن دور حركة عدم الانحياز والحوار في تعزيز السلام والامن في العالم ودور بلادهم في هذا المجال.