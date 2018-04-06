تبني وثيقتين ختاميتين للمؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز

باكو، 6 أبريل (أذرتاج).

انتهى المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد في باكو تحت شعار "تعزيز الامن والسلام الدوليين من اجل التنمية المستدامة" بتبني وثيقتين ختاميتين.

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية اذرتاج ان المؤتمر تبنى اعلان باكو وبيان ختامي حول فلسطين تم التصديق عليه في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بفلسطين على هامش المؤتمر في 5 ابريل.