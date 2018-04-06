رئيس إدارة الشؤون الدينية لمسلمي القوقاز يستقبل وزير الخارجية الفلسطيني برفقة عميد السفراء العرب

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

استقبل رئيس إدارة الشؤون الدينية لمسلمي القوقاز الحاج الله شكور باشازاده في السادس من أبريل اليوم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

أفاد مراسل أذرتاج أن رئيس الإدارة قال إن العلاقات بين أذربيجان وفلسطين تستند الى الجذور التاريخية وبين الشعبين علاقات الصداقة الوثيقة. وأعرب باشازاده عن يقينه من المزيد من تعمق وتوسع العلاقات مؤكدا على استمرار الدعم المتبادل بين أذربيجان وفلسطين بعضهما لبعض. وذكر باشازاده أن الرئيس الأذربيجاني كان قد أبدى دائما موقفه من التطورات السياسية الجارية في العالم. ومشكلة القدس من تلك المسائل. وقرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القدس لقى إدانة شديدة عن جانب الرئيس والشعب الأذربيجاني. وقد شارك رئيس الدولة في مؤتمر منعقد في تركيا بهذا الصدد وادلى بصراحة بموقفه الحاسم.

وقدم رئيس الإدارة معلومات حول نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان مشددا على أهمية تكاتف وتضافر البلاد الإسلامية في حل هذه المشكلة.

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بامتنان خاص الى وقوف دولة أذربيجان دائما الى جانب الشعب الفلسطيني. وابلغ ان بلاده تشيد بمشاركة الرئيس الأذربيجاني في المؤتمر المنعقد في تركيا ودفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني.

كما نوه الوزير الفلسطيني الى أهمية المسائل المطروحة للنقاش في المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد في باكو معبر عن ثقته في نتائج مفيدة للمؤتمر.

وحضر الاجتماع سفير دولة فلسطين في باكو عميد السفراء العرب السيد ناصر عبد الكريم.