رئيس المجلس الوطني يستقبل وزير الخارجية الفلسطيني برفقة عميد السفراء العرب

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

استقبل رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني أوقطاي أسدوف في السادس من أبريل اليوم بمقر المجلس وزير الشؤون الخارجية بدولة فلسطين رياض المالكي.

أفادت مراسلة أذرتاج ان رئيس المجلس أسدوف قال إن مثل هذه الاجتماعات تكسب ببالغ الأهمية من حيث المزيد من تطوير وتعزيز العلاقات الموجودة بين أذربيجان وفلسطين البلدين الصديقين. واكد زيارة الضيف الفلسطيني للمرة الرابعة للبلد بصفة وزير مشيدا بمشاركته في المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقد في باكو.

ونوه الجانبان في الاجتماع الى ان العلاقات بين شعبي أذربيجان وفلسطين تستند الى الأخوة والجذور الدينية والثقافية التاريخية القديمة ومن المفهوم تطور العلاقات المبنية على مثل هذه الأسس المتينة تطورا حراكيا. إن شعب أذربيجان وحكومتها كانا دائما يدعمان الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا ويعزمان على مواصلة هذا الدعم الحاسم لاحقا. وكانت أذربيجان وما انفكت تدافع عن موقف فلسطين المحق من اتخاذ قرارات موافقة مع مصالح فلسطين في إطار المنظمات الدولية النافذة مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز. أذربيجان تؤيد بحل قضية الشرق الأوسط سلميا وفقا لمعايير القانون الدولي.

وتحدث الوزير الفلسطيني رياض المالكي عن مشاركته في المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز واجتماع ولقاءات أجراها على هامش الزيارة. وابلغ ان اجتماعات ولقاءات نظامية للوفود على هامش المنظمات الدولية لها بالغ الأهمية من حيث القيام بتبادل الآراء حول قضايا تهمها. وأعرب الوزير عن امتنانه من موقف جريء أبداه الرئيس الأذربيجاني في اجتماع القمة لقضية القدس لمنظمة التعاون الإسلامي. وأضاف المالكي ان فلسطين تعير بالغ الأهمية لتعميق العلاقات مع أذربيجان. وقال وزير الخارجية الفلسطيني دولة فلسطين شعبا وحكومة تدعم موقف أذربيجان المحق من مشكلة قراباغ الجبلي وتؤيد بمعالجة المشكلة في إطار معايير القانون الدولي.

وحضر الاجتماع سفير دولة فلسطين في باكو عميد السفراء العرب ناصر عبد الكريم ورئيس جهاز المجلس الوطني صفاء ميرزايف أيضا.