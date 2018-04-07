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    دوري الدرجة الأولى: ميل موغان – قراداغ لوكباتان 1-1

    ٠٧.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٢٩]

    إيميشلي، 7 أبريل، أذرتاج

    تعادل ميل موغان مع ضيفه قراداغ لوكباتان بهدف مقابل مثله في الجولة الثانية والعشرين لدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفاد مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة على ملعب حيدر علييف بمدينة إيميشلي أدارها الحكم محمدوف أمام 275 مشجع.

    وفتح الحساب قراداغ لوكباتان عن طريق روسلان د44 بينما رد عليه رشاد د71.

    وعاقب الحكم 4 لاعبين من ميل موغان ولاعبين اثنين من قراداغ لوكباتان لسلوك غير رياضي.

    وبهذه النتيجة ما برح قراداغ لوكباتان يتصدر الترتيب برصيد 44 نقطة فيما يظل ميل موغان ثامنا برصيد 23 نقطة.

    AZERTAG.AZ :دوري الدرجة الأولى: ميل موغان – قراداغ لوكباتان 1-1
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