دوري الدرجة الأولى: شوالان – صباح 1-0

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

تغلب شوالات على ضيفه صباح بهدف دون رد في الجولة الثانية والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة على إستاد أذال أرينا قادها الحكم محمدوف أمام 300 مشجع.

وسجل هدف شوالان صمدوف د82.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من شوالان و4 لاعبين من صباح بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من صباح د66 بالبطاقة الصفراء الثانية لسلوك غير رياضي.

وبعد هذه المباراة ارتفع شوالان الى المركز الثالث برصيد 37 نقطة فيما ظل صباح سابعا برصيد 30 نقطة.