زاقاتالا، 7 أبريل، أذرتاج خسر زاقاتالا أمام ضيفه بناء بهدف دون رد في الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفاد مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة في إستاد زاقاتالا المركزي أدارها الحكم نصيروف أمام 300 مشجع. وسجل هدف بناء عاشوروف د45+1. وضاع مختاروف فرصة تعادل من ركلة الجزاء د62. وعاقب الحكم لاعبين من زاقاتالا و3 لاعبين من بناء بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي. وبهذه النتيجة بقي بناء رابعا برصيد 35 نقطة فيما تجمد زاقاتالا عاشرا أخيرا برصيد 15 نقطة.

AZERTAG.AZ : دوري الدرجة الأولى: زاقاتالا – بناء 0-1

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده