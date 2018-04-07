دوري الدرجة الأولى: خزر – الجيش الرياضي 4-1

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

تغلب خزر على ضيفه الجيش الرياضي برباعية مقابل هدف في الجولة الثانية والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة على ملعب إنتر أرينا في باكو قادها الحكم حسنوف أمام 300 مشجع.

وجاءت أهداف خزر عن طرف قربتوف د37 وميرزا علييف د55 ود59 ورحيمزاده د89 ورد عليها تيموروف د69.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من خزر بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي فيما تحولت احدى البطاقات الصفراء إلى الحمراء د90+4 للاحتجاج على قرار الحكم.

وبهذه النتيجة صعد خزر إلى المركز الثاني برصيد 38 نقطة فيما تراجع الجيش الرياضي إلى الموقع السادس برصيد تجمد عند 31 نقطة.