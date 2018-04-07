دوري الدرجة الأولى: طوران طاووس – أقصو 1-1

طاووس، 7 أبريل، أذرتاج

تعادل طوران طاووس مع ضيفه أقصو بهدف مقابل مثله في الجولة الثانية والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب طاووس المركزي أدارها الحكم خليلوف أمام 450 مشجع.

وفتح الحساب موسايف د8 لصالح النادي الطاووسي فيما رد عليه أمراهوف د62.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل طوران طاووس المركز الخامس برصيد 32 نقطة فيما يستقر أقصو تاسعا قبل الأخير برصيد 22 نقطة.