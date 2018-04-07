دوري الممتاز: كبز – كشله 1-1

كنجة، 7 أبريل، أذرتاج

تعادل كبز الكنجوي مع ضيفه كشله الباكوي بهدف لكل منهما في الجولة الثانية والعشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة المنظمة على ملعب كنجة المركزي أدارها الحكم محمدوف أمام 5000 مشجع.

وفتح الحساب جوادوف د26 لصالح كشله فيما رد عليه داريو د45.

وعاقب الحكم لاعبين من كبز و6 لاعبين من كشله بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي.

وبهذه النتيجة استقر الناديان بموقعهما حيث يحتل كشله المركز السابع برصيد 18 نقطة ويتبعه كبز ثامنا أخيرا برصيد 12 نقطة.