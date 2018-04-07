دوري الممتاز: قراباغ – صبائل 1-0

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

تغلب قراباغ على ضيفه صبائل بهدف يتيم في الجولة الثانية والعشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة المنظمة على ملعب أذرسون أرينا في العاصمة باكو قادها الحكم دينييف أمام 1200 مشجع.

وسجل هدف قراباغ ألميدا د31 من ركلة الجزاء.

وعقب الحكم لاعبين من قراباغ بالبطاقة الصفراء لمحاولة خداع الحكم والاحتجاج على قراره.

وبهذه النتيجة ما انفك قراباغ يتزعم الترتيب برصيد 53 نقطة فيما استقر صبائل بالموقع السادس برصيد 18 نقطة.