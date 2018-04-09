الرئيس علييف يشرف على اجتماع مجلس الوزراء لاستعراض نتائج التنمية الاقتصادية الاجتماعية للربع الأول وكذلك المهام المنوطة

باكو، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

عقد في التاسع من أبريل / نيسان الجاري اجتماع رئاسة الوزراء بإشراف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لاستعراض نتائج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للربع الأول من العام الحالي 2018 وكذلك المهام المنوطة بالمجلس.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس أذربيجان ألقى كلمة افتتاحية في الاجتماع.

ثم تحدث رئيس الشركة المساهمة المفتوحة "أذرإيشيق" بابا رضايف ورئيس الشركة المساهمة المفتوحة "أذرسو" قورخماز حسينوف ومدير الوكالة الحكومية للإنشاءات السكنية برئاسة رئيس جمهورية أذربيجان سمير نورييف.

ثم ألقى الرئيس إلهام علييف كلمة اختتامية.