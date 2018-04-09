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    أذربيجان شاركت في قمة وسائل الإعلام الآسيوية في الصين

    ٠٩.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٣٠]

    باكو، 9 مارس (أذرتاج).

    شاركت وكالة الانباء الرسمية في أذربيجان (أذرتاج) في قمة وسائل الإعلام الآسيوية التي انعقدت اليوم في مدينة سانيا الصينية تحت شعار" عصر جديد للتعاون بين وسائل الإعلام الآسيوية - تعزيز الاتصالات والإبداعات لدفع التنمية" بمشاركة اكثر من 140 ممثل مسؤول من وسائل إعلام رئيسية من أكثر من 40 منطقة ودولة بالعالم لبحث تعزيز التبادلات والاتصالات والإبداعات بين وسائل الإعلام الآسيوية، بهدف خلق عصر جديد يتمتع بالتعاون والتطور.

    ركز اجتماع مسؤولي وسائل الاعلام الآسيوية على اربعة محاور “حزام واحد طريق واحد” والفرض الجديدة للإعلام الدولي و40 عاماً من الإصلاحات والأبواب المفتوحة وتطوير الصين والفرص العالمية ودعم المجتمع بمساعدة وسائل الاعلام.

    اختتمت القمة اعمالها بتبني اعلان مشترك لدعم تحالف الاخبار "حزام واحد طريق واحد". الى جانب ذلك، تم توقيع معاهدات تعاون بين 19 مؤسسة اعلام من 22 بلدا.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان شاركت في قمة وسائل الإعلام الآسيوية في الصين
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