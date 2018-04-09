باكو، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج) أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. من المحتمل أن تجري المناقشات حول التطورات الأخيرة في سوريا خلال المحادثة الهاتفية.

AZERTAG.AZ : اتصال هاتفي بين رئيسي تركيا وروسيا

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