    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تخرج إيران عبر أذربيجان إلى أسواق بلدان ثالثة

    ٠٩.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٥‎١]

    طهران، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    قامت إيران بعمليات التصدير بقيمة 220 مليون دولار عبر نقطة تفتيش أستارا الجمركية خلال العام الماضي.

    قال رئيس إدارة جمارك أستارا الإيرانية رسول أمودي إن إيران تمكنت من الوصول إلى أسواق دول ثالثة مثل جورجيا وروسيا عبر أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :تخرج إيران عبر أذربيجان إلى أسواق بلدان ثالثة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٥‎٧]
    وفد أذربيجاني يشارك في الاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في تونس
    ٢٣.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٠٤]
    تقارير أوبك حول أذربيجان
    ٢٢.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٥‎٣]
    حجم تسويق البضائع بشبكة تجارة التجزئة
    ١٥‎.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:٠١]
    يلدريم: تركيا تواصل تحقيق المشاريع الدولية مع أذربيجان
    تخرج إيران عبر أذربيجان إلى أسواق بلدان ثالثة