تخرج إيران عبر أذربيجان إلى أسواق بلدان ثالثة
AzerTAg.az
٠٩.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٥١]
طهران، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
قامت إيران بعمليات التصدير بقيمة 220 مليون دولار عبر نقطة تفتيش أستارا الجمركية خلال العام الماضي.
قال رئيس إدارة جمارك أستارا الإيرانية رسول أمودي إن إيران تمكنت من الوصول إلى أسواق دول ثالثة مثل جورجيا وروسيا عبر أذربيجان.
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