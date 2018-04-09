طهران، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

أعلن علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن إيران تستطيع العودة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في غضون أربعة أيام.

وفقا لكلماته، إذا تم انتهاك الاتفاقية الموقعة بين إيران والدول الغربية في عام 2015 من قبل فرنسا أو الولايات المتحدة، ستواصل إيران برنامجها النووي.