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    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 10 أبريل

    ٠٩.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٥‎٢]

    باكو، 9 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 أبريل / نيسان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 10 أبريل / نيسان.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 10 أبريل
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