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    اقتصاد


    رئيس البنك المركزي: لا واقع جذري لانخفاض سعر صرف العملة الأذربيجانية

    ٠٩.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٥‎٤]

    باكو، 9 أبريل، أذرتاج

    قال ائلمان رستموف إن انخفاض سعر صرف المانات لا واقع جذري له على الإطلاق.

    أفاد مراسل أذرتاج عن رستموف رئيس البنك المركزي قوله "إننا نتوقع فائضا هاما وسعر النفط أكثر بنسبة 25 في المائة مما كان في الفترة ذاتها من العام الماضي. وفاق العرض على الطلب في العطاءات للعملات الأجنبية في الربع الأول من العام الحالي. ولا يوجد واقع جذري لانخفاض سعر صرف المانات ونعتقد أن هذا لن يحدث".

    AZERTAG.AZ :رئيس البنك المركزي: لا واقع جذري لانخفاض سعر صرف العملة الأذربيجانية
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