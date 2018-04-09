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    أقوى لاعبي الشطرنج في "ناخجوان أوبن 2018"

    ٠٩.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٣٠]

    باكو، 9 أبريل (أذرتاج).

    ستنطلق مسابقة "ناخجوان اوبن 2018" الدولية للشطرنج في الأول من مايو لهذا العام، تكريسا لليوبيل الـ95 لميلاد حيدر علييف.

    ستنظم المسابقة في ناخجوان الأذربيجانية في 3 مجموعات (أ ، ب ، ج) على النظام السويسري وستتكون من 9 جولات. اما مبلغ الجائزة الأولى في مجموعة "ا" فسوف يكون 5000 دولار. وتم تسجيل 18 أستاذا للشطرنج في هذه المجموعة.

    ستنظم مسابقة "بليتز" (الحرب الخاطفة) في يوم الاحد على هامش المهرجان مع مبلغ جائزتها 2000 دولار. اما مجموعتا "ب" و"ج" فان كلا منهما تتكون من 9 جولات وستنظم على النظام السويسري.

    وان القائمة الأولية للمشاركين تضم 21 لاعبا للشطرنج من أذربيجان وبيلاروس وإسرائيل وندرلاند وألمانيا واسبانيا واليونان وايران وبلغاريا وغيرها من البلدان.

    سيعلن أسماء الفائزين في العاشر من مايو.

    AZERTAG.AZ :أقوى لاعبي الشطرنج في "ناخجوان أوبن 2018"
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    أقوى لاعبي الشطرنج في "ناخجوان أوبن 2018"