دوري الممتاز: زيرة – غابالا 1-1

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

تعادل زيرة مع ضيفه غابالا بهدف مقابل مثله في الجولة الثانية والعشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة المنظمة على ملعب مجمع زيرة الأولمبي بضاحية باكو العاصمة أدارها الحكم حمزة زاده أمام 1000 مشجع.

وفتح الحساب دوريج د53 من ركلة الجزاء لصالح صاحب الأرض فيما رد عليه مونروز د78.

وعاقب الحكم لاعبا من كل ناد بالبطاقة الصفراء بسلوك غير رياضي.

وبهذه النتيجة تراجع زيرة الى المركز الرابع برصيد 35 نقطة فيما استقر غابالا ثانيا برصيد 41 نقطة.