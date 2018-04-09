دوري الممتاز: نفطجي – سومغايت 2-2

باكو، 9 أبريل، أذرتاج

تعادل نفطجي مع ضيفه سومغايت بهدفين مقابل مثليهما في ختام الجولة الثانية والعشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة المقامة في إستاد باكسيل أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم الدولي أقايف أمام 2500 مشجع.

وفتح الحساب أيوبوف د41 لصالح النادي الضيف فيما رد عليه عباسوف د45 وعلي اصغروف د63 غير ان إمام وردييف أدرك التعادل د79.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من نفطجي ولاعبا من سومغايت بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة.

وبهذا التعادل ارتفع سومغايت الى الموقع الثالث برصيد 36 نقطة فيما تجمد نفطجي خامسا برصيد 31 نقطة.