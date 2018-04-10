باكو، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج) قام رئيس جمهورية قيرغيزستان سورونباى جينبيكوف بزيارة رسمية إلى تركيا. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أنه أقيم مراسم استقبال رسمية للرئيس القرغيزي. استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف. تم عزف النشيد الوطني للبلدين. حضر مسؤولون من كلا البلدين الحفل.

AZERTAG.AZ : رئيس قرغيزستان في زيارة تركيا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده