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    رئيس قرغيزستان في زيارة تركيا

    ١٠.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٢٧]

    باكو، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    قام رئيس جمهورية قيرغيزستان سورونباى جينبيكوف بزيارة رسمية إلى تركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أنه أقيم مراسم استقبال رسمية للرئيس القرغيزي.

    استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف.

    تم عزف النشيد الوطني للبلدين.

    حضر مسؤولون من كلا البلدين الحفل.

    AZERTAG.AZ :رئيس قرغيزستان في زيارة تركيا
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