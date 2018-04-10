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    بدء زيارة الرئيس الأوكراني الرسمية لألمانيا

    ١٠.٠٤.٢٠١٨ [١٤:٥‎٤]

    كييف، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    بدأ رئيس أوكرانيا بترو بوروشنكو زيارته الرسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للرئيس الأوكراني على الإنترنت أن رئيس الدولة يزور تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيل ميركل.

    خلال الزيارة، ستعقد الاجتماعات الثنائية بين رئيس أوكرانيا بترو بوروشنكو والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشارة أنجيلا ميركل ووزير الخارجية هيكو ماسو.

    يذكر أن بوروشنكو هو أول رئيس أجنبي يزور هذا البلد بعد تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا.

    AZERTAG.AZ : بدء زيارة الرئيس الأوكراني الرسمية لألمانيا
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