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    سياسة


    انتهاء الدعاية الانتخابية في أذربيجان

    ١٠.٠٤.٢٠١٨ [١٥‎:٤٥‎]

    باكو، 10 أبريل، أذرتاج

    انتهى الموعد المحدد للدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 11 أبريل.

    أفاد مراسل أذرتاج أن الدعاية الانتخابية تنطلق قبل 23 يوما من يوم التصويت وتنتهي قبل 24 ساعة من ساعة بدء عملية الاقتراع طبقا لقانون الانتخابات.

    يذكر ان الحملة الانتخابية انطلقت في 19 مارس واستخدم المرشحون خلال هذه الفترة من وسائل محددة شرعا للدعاية الانتخابية.

    هذا ويتنافس في الانتخابات الرئاسية في أذربيجان هذه المرة 8 مرشحين معتمد عليهم من جانب لجنة الانتخابات المركزية.

    AZERTAG.AZ :انتهاء الدعاية الانتخابية في أذربيجان
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