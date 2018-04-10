ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية في إيران يؤثر على سوق الاستهلاك

طهران، 10 أبريل، أذرتاج

ارتفع أسعار صرف العملات الأجنبية في إيران إلى درجة جعلت نواب البرلمان ناقشوا هذه القضية على الفور.

أفاد مراسل أذرتاج أن النواب طلبوا في اجتماع البرلمان المنعقد اليوم من الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة حيث أشاروا إلى أن ارتفاع العملات الأجنبية في البلد يؤثر على أسعار سوق الاستهلاك خاصة ارتفاع أسعار الأغذية والسلع.

وعقب اجتماع الحكومة ابلغ النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانكيري أن سعر صرف الدولار 4200 تومن ابتداء من اليوم لدى البنك المركزي وجميع البنوك التابعة له وسيزود البنك المركزي كل من يحتاج إلى العملة الأجنبية بها.

هذا ويشهد البلد في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير طبيعي لأسعار صرف الدولار والأورو إلى أن أوقف مراكز صرف العملات الأجنبية والبنوك نشاطه في طهران وسائر مدن البلد خاصة عرض الدولار والأورو. ومن المتوقع أن يستتب سوق العملات الأجنبية في البلد عقب تدخل الحكومة.