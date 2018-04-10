أذربيجان تسجل زيادة في عدد السياح في أشهر يناير-مارس

باكو، 10 أبريل (أذرتاج).

سجلت أذربيجان زيادة بـنسبة 12.6 في المائة في عدد السياح الأجانب خلال الفترة ما بين أشهر يناير – مارس لهذا العام.

أفادت وكالة الانباء الوطنية أذرتاج ان أذربيجان استقبلت خلال هذه الفترة 627835 مواطن أجنبي، وهذا ما يسجل زيادة بـ 70207 شخص او بنسبة 12.6 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي. اما عدد المواطنين الأجانب الزائرين للبلد فكان عددهم 185913 شخص في يناير و166161 شخص في فبراير و175761 شخص في مارس. وبلغ عدد السياح من روسيا 171814 شخص ومن جورجيا 138909 شخص ومن إيران 99158 شخص ومن تركيا 72733 شخص. إلى جانب ذلك، وكان عدد السياح من الامارات العربية المتحدة 29317 شخص ومن أوكرانيا 11847 شخص ومن العراق 11112 شخص.

مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى للعام الماضي تم تسجيل زيادة في الفترة ذاتها للعام الحالي في عدد السياح الوافدين من جورجيا (زيادة 15684 شخص) وروسيا (زيادة 11188 شخص) وتركيا (زيادة 8191 شخص) والامارات العربية المتحدة (زيادة 6931 شخص) والكويت (زيادة 5621 شخص).