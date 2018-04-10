زيادة عدد سكان أذربيجان 13387 نسمة

باكو، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ازداد عدد سكان أذربيجان بمقدار 13387 نسمة أو بنسبة 0.1 في المائة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 9911472 نسمة حتى الأول من شهر مارس / آذار السابق.

وأبلغت هيئة الإحصاء في تصريح لوكالة (أذرتاج) بأن الكثافة السكانية تبلغ 114 نسمة في الكيلومتر المربع. ويسكن 52.9 في المائة من السكان في المدن و47.1 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث. لكل 1000 رجل 1004 امرأة.

وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية التابعة لوزارة العدل خلال يناير – فبراير للعام الجاري 395 الف مولود ومولودين جددا ويأتي هذا المعدل لكل 1000 نسمة من السكان 14.7 مولودا. و422 في المائة من المواليد الجدد هم الذكور و47.3 في المائة هن الإناث كما أن 23331 مولود هم التوائم و 24 منهم هم ثلاثة التوائم.

وشكلت حالات الوفاة خلال فترة يناير – فبراير العام الحالي 10500 حالة وفاة ويشكل مستوى الوفاة لكل 1000 نسمة من السكان 7.1 حالات.

وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال الفترة المذكورة 8065 عقد زواج و2383 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 5.1 عقود زواج و 1.5 طلاق.