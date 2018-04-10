إيران تمتنع من الدولار في تجارتها الخارجية

طهران، 10 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

ستنفذ ايران عملياتها التجارية الخارجية إلا باليورو ابتداء من السنة المالية الراهنة.

قال رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيفي في بيان أنه بعد سلسلة من الدراسات، سيتم الامتناع من الدولار في التجارة الخارجية. وفقا لكلماته، تنوي الولايات المتحدة الأمريكية إضعاف الاقتصاد الإيراني بفرض العقوبات. لا تريد إيران مواصلة عملياتها التجارية بالدولار الأمريكي.

وأكد ولي الله سيفي أن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن زعزعة السوق المالية في إيران أيضا.

يذكر أن سعر صرف الدولار واليورو ارتفع بشكل حاد في سوق العملات الإيراني.