لجنة الانتخابات تعتمد على 894 مراقب دولي على الانتخابات الرئاسية

باكو، 10 أبريل، أذرتاج

قال مظاهر بناهوف إن الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في أذربيجان في الحادي عشر من أبريل غدا يراقب عليها 894 مراقب دولي وهم مواطنو 59 بلدا يمثلون عن 61 منظمة دولية. وستقام الانتخابات لدى 5641 مركز للاقتراع تابع لـ 125 دائرة انتخابية. ويسلط الضوء على الانتخابات التي يتنافس فيها 8 مرشحين 118 ممثل عن 51 وسيلة للإعلام أجنبية.

أفاد مراسل أذرتاج عن بناهوف رئيس لجنة الانتخابات المركزية قوله في إحاطة عقدها في العاشر من أبريل اليوم بمقر اللجنة في باكو العاصمة إن 4 منظمات تقيم في الانتخابات استطلاعات للخروج وبينها محترفون في هذا المجال من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

وأضاف ان مراكز الاقتراع تفتح أبوابها عند تمام الساعة 08.00 صباح الحادي عشر من أبريل غدا. وسيدلى ببيانات خمس مرات طول اليوم حول سير عملية الاقتراع. وركّبت كاميرات الويب لدى ألف مركز للاقتراع. وهذا يشكل 18 في المائة من إجمالي المراكز للاقتراع. ويرجع بدء تطبيق هذه التجربة إلى عام 2008م وستبث هذه الكاميرات بالنظام الحي على الإنترنت عملية الاقتراع بالولوج إلى موقع اللجنة من كل أرجاء العالم دون قيد وشرط لمتابعة التصويت.

يذكر ان لجنة الانتخابات تبنت 38 وثيقة قانونية بشأن عملية الاقتراع. واتخذت تدابير توعوية شتى بصدد الانتخابات بجانب القيام بالعمل المشترك مع وزارتي العدل والصحة لتنظيم عملية التصويت لدى مؤسسات الاعتقال والسجون والعلاج والإسعاف.