البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 12 أبريل
AzerTAg.az
١٠.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٥٣]
باكو، 10 أبريل، أذرتاج
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية ليوم 12 أبريل / نيسان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 12 أبريل / نيسان.
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