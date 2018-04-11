الرئيس إلهام علييف يدلي بصوته في الدائرة الانتخابية برقم 6

باكو، 11 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

اليوم – الحادي عشر من أبريل يوم الانتخابات الرئاسية في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج انه شهد مركز الاقتراع رقم 6 الواقع في المدرسة الثانوية رقم 6 في الدائرة الانتخابية لحي سبائيل برقم 29 إقبالا كبيرا في الساعات المبكرة من انطلاق الانتخابات.

حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة عقيلته مهربان علييفا وأفراد الأسرة مركز الاقتراع.

وأدلى الرئيس إلهام علييف بصوته فيه.

وتابع ممثلو وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية هذه اللحظة.

ثم أدلت السيدة مهربان علييفا وأفراد الأسرة بأصواتهم في مركز الاقتراع.