    • / سياسة

    سياسة


    الاقتراع يستمر بإقبال الناخبين لدى السفارة الأذربيجانية في أنقرة

    ١١.٠٤.٢٠١٨ [١١:٢٨]

    أنقرة، 11 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تستمر عملية الاقتراع بإقبال الناخبين في مركز الاقتراع رقم 30 لدائرة ياسامال الانتخابية الثالثة برقم 17 لدى السفارة الأذربيجانية في أنقرة.

    تم وضع قائمة الناخبين وتم تركيب صندوق شفاف عند مدخل مركز الاقتراع. يعمل أعضاء لجنة الانتخابات وفقا للتعليمات في المنطقة الانتخابية.

    وأبلغت أن الناخبين يتدفقون إلى مركز الاقتراع لدى السفارة الأذربيجانية منذ الساعة 08.00 صباحا وسيستمر التصويت إلى الساعة 19.00 .

    AZERTAG.AZ :الاقتراع يستمر بإقبال الناخبين لدى السفارة الأذربيجانية في أنقرة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٥‎٠]
    أكثر من مليونين و93 ألف ناخب ادلوا بأصواتهم حتى الساعة 12:00
    ١١.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٤٠]
    الاقتراع مستمر في المركز الانتخابي لدى السفارة الأذربيجانية في الرياض
    ١٠.٠٤.٢٠١٨ [١٩:٥‎١]
    لجنة الانتخابات تعتمد على 894 مراقب دولي على الانتخابات الرئاسية
    ١٠.٠٤.٢٠١٨ [١٥‎:٤٥‎]
    انتهاء الدعاية الانتخابية في أذربيجان
    الاقتراع يستمر بإقبال الناخبين لدى السفارة الأذربيجانية في أنقرة الاقتراع يستمر بإقبال الناخبين لدى السفارة الأذربيجانية في أنقرة