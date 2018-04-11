الاقتراع يستمر بإقبال الناخبين لدى السفارة الأذربيجانية في أنقرة

أنقرة، 11 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تستمر عملية الاقتراع بإقبال الناخبين في مركز الاقتراع رقم 30 لدائرة ياسامال الانتخابية الثالثة برقم 17 لدى السفارة الأذربيجانية في أنقرة.

تم وضع قائمة الناخبين وتم تركيب صندوق شفاف عند مدخل مركز الاقتراع. يعمل أعضاء لجنة الانتخابات وفقا للتعليمات في المنطقة الانتخابية.

وأبلغت أن الناخبين يتدفقون إلى مركز الاقتراع لدى السفارة الأذربيجانية منذ الساعة 08.00 صباحا وسيستمر التصويت إلى الساعة 19.00 .