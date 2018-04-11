مراقبون دوليون يتابعون عملية الاقتراع في جنوب البلد

استارا، 11 ابريل (أذرتاج).

تشهد مراكز الاقتراع في المنطقة الجنوبية اقبالا كبيرا للناخبين.

أفاد مراسل وكالة اذرتاج من المنطقة الجنوبية ان كل الظروف مهيأة في المراكز الانتخابية. حيث ان المراكز فتحت أبوابها للاقتراع في الساعة الثامنة صباحا. بعد فصح إبهام اليد اليسرى لكل ناخب بالأشعة فوق البنفسجية امام مركز الاقتراع دخل غرفة الاقتراع.

تم تركيب كاميرات ويب في 9 مراكز تابعة لدائرة استارا الانتخابية. تم تسجيل 530 مراقب محلي و4 مراقبين أجانب في الدائرة الانتخابية.

يتابع سير عملية الاقتراع في مراكز الدائرة الين بوج وهاواز اكتار المراقبان الدوليان من منظمة الامن والتعاون الأوروبي والممثلان في بعثة المراقبة لرابطة الدول المستقلة يفغيني رياقوزوف وسفيتلانا آنيكييفا.

تم إدراج أسماء 38 ألف و68 شخصا في قائمة الناخبين في الدائرة الانتخابية.