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    سقوط طائرة عسكرية في الجزائر ومقتل جميع الركاب

    ١١.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٥‎٨]

    باكو، 11 أبريل (أذرتاج).

    تحطمت طائرة عسكرية من طراز "إليوشين "الروسية الصنع كانت تقل أكثر من 200 راكب معظمهم من العسكريين قرب مطار بوفاريك الجزائري.

    أفادت قناة العربية نقلا عن احد العسكريين عن عدم وجود ناجين من بين جميع ركاب الطائرة.

    وسقطت الطائرة وهي من طراز "إليوشن" روسية الصنع، في مزرعة قرب الخط السريع، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، لإجلاء الجرحى.

    وقال سليم حمادي، محلل عسكري في اتصال مع "العربية"، إن الطائرة كانت على علو 300 متر، فيما شوهد اشتعال النار في الطائرة بحسب شهود عيان.

    من جانبه أشار مراسل "العربية" في الجزائر، أن الطقس في منطقة بوفاريك وبليدة غير مستقر منذ يومين وكان هناك رياح قوية.

    وبوفاريك هي إحدى بلديات ولاية البليدة عاصمة دائرة بوفاريك، تبعد عن مقر الولاية 13 كم وبـ35 كم عن الجزائر العاصمة، ويوجد بها المطار العسكري.

    AZERTAG.AZ :سقوط طائرة عسكرية في الجزائر ومقتل جميع الركاب
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