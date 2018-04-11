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    سياسة


    الاقتراع مستمر في المركز الانتخابي لدى السفارة الأذربيجانية في الرياض

    ١١.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٤٠]

    الرياض، 11 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تستمر عملية الاقتراع في المركز المنظم لدى السفارة الأذربيجانية في المملكة العربية السعودية في الانتخابات الرئاسية في أذربيجان. يعمل فيها مركز الاقتراع رقم 35 لدائرة ياسامال الانتخابية الثانية برقم 16. وتم تهيئة كل الظروف اللازمة لسير عملية التصويت في هذه المركز في جو من الشفافية والحرية.

    يصوت 85 مواطنا أذربيجانيا تم تسجيلهم بالقنصلية في هذا المركز.

    AZERTAG.AZ :الاقتراع مستمر في المركز الانتخابي لدى السفارة الأذربيجانية في الرياض
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