إقبال الناخبين على التصويت في السفارة الأذربيجانية لدى أبوظبي والقنصلية العامة في دبي

أبوظبي، 11 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

شهدت السفارة الأذربيجانية في مدينة أبوظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي تزايدا في إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في أذربيجان.

إن المواطنين الأذربيجانيين الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة ويقيمون مؤقتا في البلاد في هذه الأيام يصوتون منذ ساعات افتتاح مركزي الاقتراع.

وتم تهيئة كل الظروف اللازمة لسير عملية التصويت في هذين المركزين.

تم تسجيل 78 ناخبا في أبوظبي و197 في دبي. قال السفير الأذربيجاني لدى دولة الإمارات داشقين شيكاروف إن عملية الاقتراع تستمر بإقبال الناخبين منذ افتتاح مركز الاقتراع في أبو ظبي. وأكد أن عملية الاقتراع تجري في جو من الحرية والديمقراطية والشفافية ويصوتون مواطنونا بحرية.

سينتهي التصويت في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي.