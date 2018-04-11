مراكز الاقتراع التابعة للدائرة الانتخابية 124 شوشا وأغدام وخوجالي وخوجاوند منتشرة على 55 محافظة

باكو، 11 أبريل، أذرتاج

قال واحد عباسوف إن الدائرة الانتخابية رقم 124 شوشا وأغدام وخوجالي وخوجاوند تضم حاليا 85 مركزا للاقتراع وهي منتشرة على 55 محافظة على نطاق الجمهورية.

أفاد مراسل أذرتاج عن عباسوف رئيس لجنة الدائرة الانتخابية قوله إن الدائرة تشمل اليوم على ناخبي محافظات شوشا وأغدام وخوجالي وخوجاوند المحتلة الذين يبلغ عددهم حاليا 44 ألفا و88 ناخبا من أهالي تلك المحافظات المحتلة.

وأضاف عباسوف أن أعضاء اللجنة في اتصال هاتفي كل ساعتين بمراكز الاقتراع كلها لمتابعة سير التصويت.

وزاد ان اللجنة ستحرر محضرا إثر إغلاق باب التصويت الساعة 19.00 لتقديمه الى الدائرة الانتخابية.