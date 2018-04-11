رئيسة لجنة الانتخابات الدائرية: ركبت كاميرات الويب لدى 12 مركزا للاقتراع

خيردالان، 11 أبريل، أذرتاج

قالت دلشاد عباسوفا إن ناخبي محافظة أبشرون يأتون منذ صباح اليوم 11 أبريل مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس لأذربيجان مفيدة ان دائرة أبشرون الانتخابية رقم 45 تضم 36 مركزا للاقتراع فتحت أبوابها أمامهم في الموعد المحدد.

أفادت مراسلة أذرتاج عن عباسوفا رئيسة لجنة الانتخابات الدائرية رقم 45 قولها إن 46 ألفا و607 ناخبا أدرجت أسماؤهم في جداول الناخبين وبينهم 844 ناخب يصوتون لأول مرة وأكبرهم سنا قد مضى من عمره 99 سنة.

وأضافت ان 12 مركزا تابعا للدائرة ركبت فيها كاميرات الويب لضمان نزاهة عملية الاقتراع.

وزادت أن مركز المراقبة "رأي" ومركز الاستشارة والمساعدة المستقل من اجل المجتمع المدني بالتعاون مع منظمة "اوبينيون واي" الفرنسية يقيمان استطلاعات للخروج لدى عدد من مراكز الاقتراع بالدائرة.