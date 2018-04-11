مغتربو أذربيجان في جورجيا يدلون بأصواتهم بالسفارة
AzerTAg.az
١١.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٤٣]
تبيليسي، 11 أبريل، أذرتاج
فتح سفير أذربيجان في جورجيا دورسون حسنوف باب مركز الاقتراع المنظم لدى مبنى السفارة الأذربيجانية أمام مغتربين مقيمين في جورجيا صباح اليوم 11 أبريل معلنا عن بدء عملية الاقتراع وتنمى لهم نجاحا داعيا إياهم للإدلاء بأصواتهم من اجل المستقبل السعيد للوطن الغالي.
أفاد مراسل أذرتاج أن جداول الناخبين المسجلين لدى السفارة والقنصلية الأذربيجانية معلقة على جدران بهو السفارة بجانب قيام أعضاء لجنة الانتخابات بتسجيل مواطنين آخرين يأتون السفارة للتصويت.
وأضاف ان جداول الناخبين بالسفارة تضم أسماء 557 ناخب.
وتنتهي عملية الاقتراع الساعة 19.00 حسب توقيت باكو.
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