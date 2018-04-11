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    وزير المالية: نسعى الى عدم ربط سياستنا الاقتصادية بسعر النفط ربطا وثيقا

    ١١.٠٤.٢٠١٨ [١٦:٤٥‎]

    باكو، 11 أبريل، أذرتاج

    قال سمير شريفوف إننا نسعى إلى عدم ربط سياستنا الاقتصادية بسعر النفط ربطا وثيقا.

    أفاد مراسل أذرتاج عن شريفوف وزير المالية الأذربيجاني قوله لصحفيين اليوم إن سعر النفط في ميزانية العام الحالي معتمد عليه أدنى بكثير من الأسعار الموجودة حاليا: "واعتقد أننا سنواصل هذه السياسة الحذرة فيما بعدُ أيضا".

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