ناخبو محافظة كلبجار المحتلة يدلون بأصواتهم بمراكز للاقتراع منتشرة على 34 محافظة

كنجة، 11 أبريل، أذرتاج

ناخبو محافظة كلبجار المحتلة يدلون بأصواتهم بمراكز للاقتراع تنتشر على 34 محافظة على نطاق الجمهورية.

أفاد مراسل أذرتاج عن لجنة الانتخابات الدائرية كلبجار رقم 123 أن 50 ألفا و454 ناخب من أهالي كلبجار المحتلة يصوتون لدى 64 مركزا للاقتراع منظمة لدى 34 محافظة شتى.

وأضاف ان 16 ناخبا منهم مضت من أعمارهم 100 سنة و1630 ناخب تتراوح أعمارهم بين 80-100 سنة بجانب 1569 شاب يصوتون في الانتخابات الرئاسية لأول مرة.

ويتابع سير عملية الاقتراع حاليا نحو 650 مراقب محلي ودولي.