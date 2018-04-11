ناخبو محافظة خوجالي المحتلة يدلون بأصواتهم لدى مراكز للاقتراع مقامة لدى 7 محافظات

كنجة، 11 أبريل، أذرتاج

ناخبو محافظة خوجالي المحتلة يصوتون بمراكز للاقتراع مقامة لدى 7 محافظات على نطاق الجمهورية.

أفاد مراسل أذرتاج أن الدائرة الانتخابية شوشا وأغدام وخوجالي وخوجاوند رقم 124 تضم 6 آلاف و46 ناخب من أهالي محافظة خوجالي المحتلة ويدلون بأصواتهم لدى 15 مركزا للاقتراع مقامة بالعاصمة باكو وكنجة ومنكجوير ومحافظات جورانبوي وبردا وأوغوز وشاكي.

وأضاف ان سن ناخب واحد منهم يتجاوز عن 100 سنة فيما تتراوح أعمار 124 ناخب منهم بين 80-100 عام. كما ان 305 ناخب منهم يصوتون لأول مرة في الانتخابات الرئاسية. ويتابع سير عملية الاقتراع حاليا 150 مراقب.