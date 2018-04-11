لجنة الانتخابات: إقبال الناخبين 93ر69 في المائة الى الساعة 17.00
AzerTAg.az
١١.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٣٧]
باكو، 11 أبريل، أذرتاج
قال فريد أوروجوف إن 3 ملايين و716 ألف و135 ناخب قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية على نطاق الجمهورية الى الساعة 17.00.
أفادت مراسلة أذرتاج عن أوروجوف مدير مركز المعلومات "انتخابات" بأمانة لجنة الانتخابات المركزية قوله لصحفيين إن مستوى إقبال الناخبين على مستوى البلد يبلغ 93ر69 في المائة.
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